'Прикрой меня, пожалуйста': Лукашенко признался, как Путин просил его помочь убивать украинцев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что перед началом полномасштабной войны в Украине российский диктатор Владимир Путин попросил у него помощи в убийствах украинцев. За несколько дней до "СВО", начатой кремлевским лидером, в их разговоре прозвучала фраза: "Прикрой меня, пожалуйста".

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Об этом Лукашенко рассказал в интервью предательнице Украины и российской пропагандистке Диане Панченко. Диктатор отметил, что встретился с Путиным в его загородной резиденции за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники...". Конечно, союзники, все знают наши договоренности: против России кто-то воюет – мы вступаем в войну, против Беларуси – они вступают в войну, мы единственная армия фактически здесь созданная", – передал разговор с президентом РФ Лукашенко.

"Если вдруг что произойдет... (слова Путина. – ред.)". Я говорю: "Слушай, что может произойти?" – "Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста", – рассказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

Также Лукашенко принес на интервью свою любимую карту, на которой начал показывать, как Россия якобы "перемелет" украинцев.

"Я специально вам здесь карту нарисовал. Россия перемелет вас. Украины как государства, нашего с вами государства, не будет", – выдал пособник главного военного преступника РФ.

Кроме того, он добавил, что следующим президентом РФ станет Путин.

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко врасплох заявил, что поручил "наладить отношения" с Польшей, которую он до этого обвинял в подготовке агрессии. Он заявил, что Беларусь и Польша соседи, а "соседей не выбирают, они от бога".

В Польше ответили на подобный выпад Лукашенко о намерении улучшить взаимоотношения между обеими странами. Там отметили, что для этого существует простой путь – власти Беларуси для этого должны остановить атаки на границе и освободить политических заключенных, в частности поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Китая Ли Шанфу, прибывший с официальным визитом в Беларусь, подарил Лукашенко чайный сервиз из фарфора. Диктатор картинно обрадовался такому широкому жесту и заявил, что отправит набор на беларусскую фабрику, чтобы там научились производить чашки как в Китае;

– пленные белорусы, воевавшие на стороне российских оккупантов против Украины, обратились к минскому диктатору Александру Лукашенко. Двое военнопленных попросили самопровозглашенного президента забрать их домой.

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