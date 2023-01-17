Появились спутниковые снимки полигона в Беларуси, где дислоцируются российские военные: туда стянули много техники

В сети появились свежие спутниковые снимки беларуского полигона "Лепельский" в Витебской области. На место дислокации российских оккупационных войск стянули много техники.

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Снимки, сделанные компанией Planet Labs 6 января, опубликовало Радио Свобода. Одна из групп солдат путинской армии, возможно, мобилизованных, размещается на этом полигоне с октября 2022 года.

Недавно туда перебросили много техники, среди которой – КамАЗы, танки и БМП. Общее количество техники составляет не менее 150 единиц.

На спутниковых снимках можно увидеть два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток, каждая палатка – примерно 5 на 10 м.

Совсем рядом с полигоном находится ЖД-станция "Заслоново". На железнодорожном вокзале можно увидеть два эшелона с вагонами и платформами для погрузки техники. По теням, отбрасываемым этой техникой, можно предположить, что в основном это танки или БМП, а есть и грузовики.

Кроме того, на спутниковом снимке видно, что часть техники вывезена из гаражей. Предположительно, эти гаражи используются для хранения БМП.

Напомним, риск прямого участия беларуской армии в войне против Украины является очень низким, а риск повторного российского вторжения из территории Беларуси – низким. Такую оценку ситуации дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 16 января, Беларусь и Россия начали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. В них будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и сил ПВО республики.

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