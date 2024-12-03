Новый рекорд: стало известно, сколько российских дронов залетало на территорию Беларуси в ноябре

В течение ноября 2024 года в Беларусь во время российских обстрелов по Украине залетел 151 дрон страны-агрессора. Это новый рекорд.

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Соответствующую статистику собрал "Беларускі Гаюн". По информации проекта, минимум три БПЛА сбили силы ПВО ВС РБ.

Журналисты подсчитали, что в воздушное пространство Беларуси за ноябрь зашли:

– 148 российских дронов-камикадзе типа "Шахед";

– три разведывательные дроны неизвестного типа.

Инциденты происходили почти что каждодневно: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября.

Проект зафиксировал по меньшей мере три случая сбития "Шахедов" противовоздушной обороной страны. ПВО работала над Мозырским районом 24 и 26 ноября. Информации о повреждениях или жертвах на земле в результате падения БПЛА или осколков не поступало.

Из 151 БПЛА за месяц:

– 82 вернулись в Украину и Россию;

– 66 пропали;

– три сбиты ПВО ВС РБ.

"Беларускі Гаюн" считает, что пролеты дронов страны-агрессора России над территорией РБ будут продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сводках Воздушных сил ВС Украины относительно дроновых атак России часто можно увидеть сообщения о дронах-камикадзе, которые были локационно потеряны. Это может означать, что "Шахед" либо был некачественный, либо попал под действие РЭБ.

– По данным Le Monde, войска Российской Федерации стремятся истощить ресурсы ПВО Украины ударами дешевых беспилотников, но Силы обороны противодействуют "Шахедам" не только кинетическими средствами (истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи, зенитные ракетные комплексы и т.д.), но и с помощью радиоэлектронных помех. Именно поэтому часть дронов-камикадзе улетает в Беларусь или обратно в РФ, считает издание.

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