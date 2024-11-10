Ночью минимум 10 'Шахедов' залетели в Беларусь – СМИ

Минимум 10 российских "Шахедов" в ночь на 10 ноября во время атаки РФ на Украину заходили в воздушное пространство Беларуси. Они пересекали границу, залетали повторно и возвращались в Россию через Беларусь.

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По меньшей мере три дрона-камикадзе исчезли на территории Беларуси. Об этом сообщает мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн".

По данным сообщества, российские беспилотники заходили в Беларусь, залетали повторно и возвращались в РФ через Беларусь

"Ночью с 9 на 10 ноября в Беларусь из Украины залетели как минимум 10 российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Дроны проходили через "беларусский коридор" Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и Лоева, и долетали до Мозырского района", – отмечено в сообщении.

Первый "Шахед" пересек украинско-беларускую границу в 00:06 10 ноября, он летел в направлении населенного пункта Комарин. Последующие дроны залетели в Беларусь в 00:22, 00:44, 00:59, 01:01, 01:40, 02:09, 02:17 и 03:00, сообщает "Беларускі Гаюн" со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

"Часть "шахедов", которые заходили в "беларусский коридор", позднее разворачивались над Беларусью и летели в обратном направлении. Так один из дронов вернулся на Черниговщину, повторно залетел в Беларусь уже в Гомельском районе и оттуда ушёл на Россию", – заявили в сообществе.

В то же время, по данным "Беларускі Гаюн", над Беларусью минувшей ночью бесследно пропали минимум три "Шахеда": один – в 00:51 под Брагином, второй –в в 01:57 в Мозырском районе, а третий – в 02:09 в Ельском районе.

"Всего же по данным Воздушных Сил ВСУ, за ночь в Беларусь, Молдову и РФ улетели 10 БПЛА. Авиация не поднималась", – резюмировали в беларуском мониторинговом сообществе.

По состоянию на 1 ноября "Беларускі Гаюн" насчитал 106 российских "Шахедов", залетевших в Беларусь начиная с 19:00 11 июля 2024 года. И их количество "растет по экспоненте".

Напомним, ранее стало известно, что в Молдове нашли упавший ночью "неизвестный" дрон. Его сейчас изучают компетентные службы, доступ к месту находки для гражданских ограничен.

В то же время украинские источники идентифицировали упавший в Молдове дрон как фальш-цель, вероятно, это имитационный БпЛА "Пародия".