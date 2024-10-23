Назвали агентами СБУ: в Беларуси двух граждан Украины приговорили к 20 годам колонии

В Беларуси Гомельский областной суд приговорил Сергея Кабарчука и его сына Павла, являющихся гражданами Украины, к 20 годам исправительной колонии усиленного режима. Их признали виновными в агентурной деятельности на территории РБ, приготовлении к акту терроризма, а также в преступлениях, связанных с боеприпасами.

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Как сообщает государственное агентство БелТА, судебный процесс был закрытым. Украинцам дали по 20 лет тюрьмы, а также назначили штраф в 28 тысяч белорусских рублей.

Известно, что Кабарчуков задержали в феврале 2024 года на юге Беларуси, якобы во время пересечения границы со стороны Украины в составе "диверсионно-разведывательной группы". В составе так называемой ДРГ были граждане обеих стран. При задержании у группы были обнаружены "взрывные устройства и другие средства поражения", которые якобы предназначались для совершения терактов на территории РФ и РБ.

Утверждается, что Кабарчуки "известны в определенных кругах как Батлеры малые". Старший Кабарчук якобы ранее был сотрудником Государственной пограничной службы Украины, а после увольнения вместе с сыновьями (Богдан 1997 года рождения и Павел 1993 года рождения) занимался контрабандой.

Но "заброс диверсионно-разведывательной группы в Беларусь" якобы организовала Служба безопасности Украины, утверждает КГБ республики. Более того, взрывные устройства "террористам" якобы передали в СБУ непосредственно перед переходом границы.

Как утверждает белорусский "Флагшток", Кабарчуки с июня 2023 находились в Украине под следствием. Их обвиняли в изготовлении, контрабанде и сбыте наркотических средств. Другой "член ДРГ" – житель Бреста Виталий Власюк. Он признан в суде контрабандистом.

Во время задержания у группы были обнаружены два килограмма гексогенной взрывчатки, GPRS-трекеры и микрокомпьютер.

Отмечается, что "задержанные сотрудничали со следствием" и "признали себя виновными".

Как сообщал OBOZ.UA, белорусский диктатор Александр Лукашенко собрался участвовать "в переговорах по Украине" и якобы уже говорил об этом российскому диктатору Владимиру Путину. Он выдал, что переговоры о завершении развязанной Россией полномасштабной войны против Украины не могут проходить без Беларуси, потому что они якобы затрагивают ее интересы.