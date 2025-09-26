Лукашенко хочет поставлять электроэнергию на оккупированные РФ территории: готовится строительство АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует построить новую АЭС (атомная электростанция) и поставлять электроэнергию на временно оккупированные Россией территории Украины. Москва уже одобрила проект, а финансирование, по словам российского диктатора Владимира Путина, не является проблемой.

Об этом сообщают белорусские и украинские медиа со ссылкой на официальные заявления Лукашенко и его пресс-службы. Лукашенко отметил, что строительство АЭС возможно на востоке Беларуси, если Москва одобрит проект.

Цель, по его словам, – в случае необходимости обеспечивать электроэнергией оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. При этом белорусский лидер использовал формулировку московской пропаганды, назвав эти регионы "освобожденными".

"Возможно, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией – Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией", – заявил Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Лукашенко, Росатом уже подготовил варианты реализации проекта. Он добавил, что финансирование строительства нового энергоблока или станции не будет обсуждаться публично, поскольку решение о строительстве будет приниматься немедленно после одобрения Москвы.

В свою очередь Путин вмешался в монолог Лукашенко и заявил, что "финансирование – не проблема". Запорожская АЭС, которая находится под российской оккупацией с весны 2022 года, на данный момент не производит электроэнергию, а все ее реакторы находятся в режиме холодной остановки. Именно из-за этой ситуации Лукашенко обосновывает необходимость нового энергоснабжения для оккупированных территорий.

Пока никаких технических деталей, графиков строительства или конкретных финансовых условий нового белорусского проекта АЭС не сообщается. Заявленные планы Лукашенко свидетельствуют о дальнейшей интеграции энергетических инициатив Беларуси с потребностями России в оккупированных украинских регионах, что может иметь серьезные геополитические последствия.

