Лукашенко цинично пригрозил 'ударом по Банковой' и заявил о желании поговорить с Зеленским

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно "успокоиться". Он заявил, что глава нашего государства должен согласиться на "хорошее предложение насчет мира", которое якобы есть на столе.

Об этом Лукашенко сказал в комментарии росСМИ после встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. Вместе с последним он заслушал доклад Генерального штаба страны-агрессора о том, что происходит "на всех фронтах". Россияне, по словам главы РБ, "практически захватили крупные населенные пункты" на некоторых участках.

"Дальше уже российскую армию трудно будет остановить", – заявил он.

Что сказал Лукашенко

В интервью Axios Зеленский сказал, что если Россия не прекратит войну, чиновники, которые работают в Кремле, должны убедиться, что они знают, где находится ближайшее бомбоубежище. На это отреагировал беларуский диктатор.

"Говорить-заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой? Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение... предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить", – сказал в ответ на это Лукашенко.

Если украинская сторона не пойдет на это "очень хорошее предложение", будет то, что было в начале полномасштабной войны, пригрозил самопровозглашенный глава РБ.

"Это буде еще хуже, они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться – весь восток был бы украинский кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли восток. Сейчас не остановятся – потеряют всю Украину", – выдал он.

Лукашено также изъявил желание встретиться с Зеленским. Он утверждает, что хочет донести до президента Украины, что тот "должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия".

"Условия, которые в общем-то были одобрены американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Ну, россияне согласились. Поэтому я хотел бы, пока он там встретится с Путиным, я бы хотел с ним просто поговорить... У меня есть, что ему сказать. И, думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации", – заявил беларуский диктатор.

Он считает, что руководители "трех славянских государств" – имея ввиду Украину, Россию и Беларусь – должны сесть и договориться об окончании "этой непонятной войны".

"Не договоримся – будет плохо всем", – резюмировал Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко планирует построить новую АЭС и поставлять электроэнергию на временно оккупированные Россией территории Украины. Москва уже одобрила проект, а финансирование, по словам российского диктатора Владимира Путина, не является проблемой.

