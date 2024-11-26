На территории Беларуси ночью 'потерялись' пять 'Шахедов', на перехват поднимали авиацию - Гаюн

В ночь с 25 на 26 ноября зафиксировано по меньшей мере 17 заходов российских "Шахедов" с Украины в Беларусь. 5 вражеских дронов исчезли с радаров, 2 вероятно были сбиты недалеко от Мозыря.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн". Беспилотники следовали через "белорусский коридор".

В частности, "Шахеды" шли в направлении Лоева, Брагина, Речицы, Мозыря и Ельска.

"Первый заход 22:26, ​​дрон двигалось в направлении Лоева и дальше пошло глубже в Беларусь в направлении Василевичи (между Речицей и Мозырем) и исчез. Дальше заходили в 23:05,23:19, 23:30, 23:56, 00:32, 01:00, 01:14, 01:25, 02:23, 02:31, 02:33, 02 43, 02:51 (2 шт), 03:06 и 03:23", – говорится в сообщении.

БПЛА "Шахед" залетел через Асаревичи в 23:56. Через 10 минут он вернулся в Киевское водохранилище, развернулся над территорией Украины и снова залетел в Беларусь через Любеч, продолжив маршрут в направлении Речицы.

Кроме того, два "Шахеда" могли быть сбиты силами ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь в Мозырском районе, где около 03:10 они одновременно исчезли в пригороде Мозыря. За ночь дежурную авиацию ВВС Беларуси поднимали трижды. По информации Воздушных сил ВСУ, над территорией Беларуси было локационно потеряно пять беспилотников, отметил "Белорусский Гаюн".

Как сообщал OBOZ.UA, в период с 24-25 ноября на территорию Беларуси из Украины заходило не менее 38 российских "Шахедов". Такое количество является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.

По меньшей мере один дрон-камикадзе "Шахед" достиг Мозыря, зафиксированы десятки пролетов через так называемый "белорусский коридор". Кроме того, по меньшей мере трижды дроны проникали в Гомельский район вблизи пограничного пункта Новая Гута. .

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