Авиацию поднимали четыре раза: в Беларусь залетело рекордное количество российских 'Шахедов' в сутки. Карта

За последние сутки 24-25 ноября на территорию Беларуси из Украины заходило не менее 38 российских "Шахедов". Такое количество является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн". Один беспилотник был сбит, авиацию поднимали 4 раза.

По меньшей мере, один дрон-камикадзе "Шахед" достиг Мозыря, зафиксированы десятки пролетов через так называемый "белорусский коридор". Кроме того, по меньшей мере трижды дроны проникали в Гомельский район вблизи пограничного пункта Новая Гута. Первое заход был в 13:48 24:11 в район Комарина и последующий выход на Припять в 14:11.

Далее "Шахеды" залетали в Беларусь в: 14:04, 14:30 (2 шт), 14:34 (2 шт), 21:56, 22:58, 23:06, 23:0, 23:30, 05:03, 05:11, 05:15, 05:29, 05:30, 05:40, 05:55 (2 шт), 05:55 (3 шт), 06:28 (4 шт), 06:30, 07:10, 07:24, 07:53, 07:55 (2 шт), 07:55 (2 шт), 08:08 (2 шт), 08:39 (2 шт), 08:49 (2 шт).

"Шахед", который в 23:08 пересек границу с Беларусью в районе Припяти, продолжил движение в направлении Наровли и до 00:05 достиг окраин Мозыря. Дальнейшая его судьба остается неизвестной, хотя есть вероятность, что именно этот дрон был сбит силами ПВО ВС Белоруссии около 01:00, о чем сообщили источники Telegram-канала "Беларусский Гаюн".

В течение последних суток дежурная авиация ВВС Беларуси совершила четыре вылета в юго-восточном направлении: с 15:20 до 16:30, с 23:40 до 01:30, с 07:00 до 09:00 и с 09:00 до 10: 30.

Из 38 зафиксированных дронов подтверждено возвращение в украинское воздушное пространство только девяти. В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили, что было потеряно 71 БПЛА, из которых один точно пересек границу с Беларусью.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео, зафиксировавшее взрыв российского "Шахеда" на территории Беларуси. Дрон-камикадзе залетел в "союзное государство" во время ночной атаки РФ по Украине Сначала о взрыве сообщили местные жители, впоследствии канал. "Белорусский Гаюн" получил подтверждение из нескольких других источников.

Через 12 часов после взрыва, по состоянию на 17:30 вечера 3 октября, белорусские власти хранили молчание о случившемся.

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