Лукашенко уволил начальника Генштаба Виктора Гулевича: в чем причина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осуществил кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил страны. Он уволил генерал-майора Виктора Гулевича с должности начальника Генерального штаба ВС – первого замминистра обороны.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси. Соответствующий указ №192 Лукашенко подписал в пятницу, 10 мая.

Отмечается, что Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия. 54-летний генерал занимал этот пост с марта 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 мая Россия в очередной раз анонсировала военные учения нестратегических ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

– В Беларуси объявили о внезапной проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Такой приказ руководство белорусских вооруженных сил якобы получило от самопровозглашенного правителя страны Александра Лукашенко в день начала проверки, 7 мая.

– Объявление Беларусью внезапной проверки ядерной готовности, вероятно, является частью усиленной кампании Кремля по рефлексивному контролю, направленной на принятие решений на Западе. Однако применение как Москвой, так и Минском ядерного оружия остается маловероятным.

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