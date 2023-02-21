Лукашенко собирается с визитом в Иран для 'налаживания сотрудничества': появились подробности

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко анонсировал визит в Иран уже в середине марта. Диктатор убежден, что страна под многолетними санкциями может быть надежным партнером и соратником его собственному государству.

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О намерении Лукашенко сообщили журналисты из его пула. Политик пребывает в весьма приподнятом настроении от ожидания грядущих перспектив.

"Это будет значимая встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества", – так описывает он свой будущий визит в Тегеран.

Напомним, что в начале года оппозиционная журналистка из Беларуси рассказала, что минский диктатор оказывает Тегерану помощь в поставке смертоносных дронов "шахед" в Россию. А та в свою очередь обстреливает ими Украину.

"Иран доставляет это все какими-то окольными путями по морю, к примеру, в Мурманск, оттуда уже самолет это барахло доставляет в Беларусь. В Беларуси это все перекрашивается, апгрейдится, перебивается vin-код, грубо говоря, пишется "Герань" или "Орлан". И уже из Беларуси возвращается в Россию, и Иран особо ни при чем", – описала она преступную схему.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко затосковал по временам 2014-2018 годов, когда был "главным переговорщиком" в Европе. Видимо поэтому он решил пригласить в Минск американского лидера Джо Байдена, чтобы организовать встречу с Путиным и поспособствовать завершению войны.

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