Лукашенко снова приехал к Путину с картой: теперь показывал наступление из Польши. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил снова показать российскому диктатору Владимиру Путину, "откуда на Беларусь готовится нападение". Он привез на встречу с кремлевским лидером "карту перебрасывания польских войск на белорусские границы", а также пообещал "помощь" западным регионам Украины.

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Об этом "глава" Беларуси говорил во время переговоров, свидетельствует трансляция, которую вели российские СМИ. По его словам, одна из польских бригад сейчас находится в 40 км от города Брест, а еще одна – в 100 км от Гродно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Они начали подключать Польшу и активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о перебрасывании ВС Польши к границам Союзного государства, о чем вы говорили. Мы видим, что готовится почва, допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 км от Бреста. Стояли в км 500, перебросили на 40 км. Карту покажу, мы все это видим. И в 100 км от Гродно, вторая бригада перебрасывается..." – бредил "любитель карт".

Кроме того, он заявил, что "передача украинских земель Польше неприемлема, если Западная Украина попросит о помощи, мы будем ее предоставлять".

Напомним: ранее аналогичный абсурдный разговор президентов РФ и Беларуси Александра Лукашенко с Владимиром Путиным стал объектом троллинга в сети. Украинцы высмеяли ту часть, в которой Лукашенко рассказывал собеседнику, "откуда на Беларусь готовилось нападение" украинцев и его привезенную на встречу карту. Эта встреча лидеров вражеских для Украины государств прошла 11 марта 2022 года.

В разговоре белорус заявил собеседнику, что может на карте продемонстрировать место, откуда украинцы якобы готовили нападение на его государство. По словам партнера Путина, если бы не был "превентивный удар" по позициям Украины 24 февраля, пострадало бы много его соотечественников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лукашенко вечером 22 июля прибыл в Россию с рабочим визитом. Уже 23 июля в Санкт-Петербурге прошла его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным;

– Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко выдал, что контрнаступление Украины якобы "провалилось". В частности, во время встречи Лукашенко заявил, что "украинского контрнаступления" якобы "нет". "Оно есть, но оно провалилось", – хвастливо объявил Путин.

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