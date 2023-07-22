Лукашенко прилетел в Россию для встречи с Путиным: о чем будут говорить. Видео

Александр Лукашенко, незаконно избранный президент Беларуси, вечером 22 июля прибыл в Россию с рабочим визитом. Ожидается, что в Санкт-Петербурге он встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Пресс-служба скандального политика публиковала в Telegram фото и видео путешествия. Интересно, что для поездки и перелета в самолете Лукашенко надел спортивный костюм зеленого болотного цвета (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Переговоры глав РБ и РФ назначены на 23 июля. Среди тем, которые анонсированы официально, вопросы "безопасности", санкции, Союзное государство.

"Повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много. Традиционно для встреч лидеров Беларуси и России это широкий круг наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние "незаконному" санкционному давлению и многое другое", – заявлял официальный Минск.

На кадрах, опубликованных "Пулом первого", видно, что в беларусском аэропорту для Лукашенко расстелили красную ковровую дорожку, чтобы он прошелся по ней, выйдя из лимузина к самолету. В российском аэропорту такой помпезности не было.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее британская газета The Telegraph заявила, что украинских несовершеннолетних из временно оккупированных территорий незаконно депортируют не только в Россию, но и в Беларусь. К военному преступлению может быть причастен лично Лукашенко.

– По предварительным оценкам, с сентября 2022 года около 2150 украинских детей были доставлены как минимум в четыре лагеря на территории РБ. Ожидается, что к осени этого года их количество достигнет 3000.

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