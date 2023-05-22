Лукашенко после слухов о болезни собирается с визитом к Путину: названы дата и ключевые вопросы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне слухов о его болезни решил съездить на очередную аудиенцию к главе России Владимиру Путину. Он хочет обсудить с ним "проблемы, которых не должно быть" в отношениях между союзными странами.

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Так слова политика процитировала пресс-служба. На его официальном сайте также выложили фото, где он "здоровый и бодрый" заслушивает доклад беларусского посла в РФ Дмитрия Крутого.

Отмечается, что Лукашенко собирается встретиться с российским диктатором в Москве "уже послезавтра", то есть 24 мая. По его словам, он хочет обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях стран.

"Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм", – заявил он.

Лукашенко сам поинтересовался, мол, кто в этом виноват, но не ответил на этот вопрос. По его мнению, Беларусь просто должна наращивать свой имидж на "огромном пространстве РФ".

Также он повторил, что на встрече с Путиным ему нужно "обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях".

Встреча, вероятно, пройдет в рамках II Евразийского экономического форума или заседания высшего Евразийского экономического совета, которые запланированы в столице страны-агрессора 24-25 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко с перебинтованной рукой появился на публике впервые после 9 мая, когда с болезненным видом поспешно покинул парад в Москве. До сих пор в СМИ распространялось много слухов и предположений о болезни беларусского диктатора, а некоторые даже назвали его конкретный диагноз.

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