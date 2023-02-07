Лукашенко отказал Путину сразу на несколько запросов и через посредника ищет контакты с Западом – СМИ

Самопровозглашенный лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко якобы отказал российскому диктатору Владимиру Путину в ряде его просьб во время недавнего телефонного разговора. Это касается даже нескольких договоренностей двух сторон, согласованных ранее. Кроме того, беларусский политик, по некоторым данным, пытается наладить контакты с Западом.

Видео дня

Инсайдерской информацией об этом поделился анонимный автор Telegram-канала "Генерал СВР". Он не уточнил, откуда получил указанные сведения.

В сообщении сказано, что беседа по телефону не принесла главе РФ "ничего кроме дополнительной головной боли".

"Лукашенко мягко отказал Путину практически во всех просьбах и более того, отказался выполнять многое из ранее обещанного", – рассказал аноним.

По его словам, беларусский диктатор "уверенно заявил, что в случае принятия решения о наступлении российских войск на Украину с территории Республики Беларусь он препятствовать не будет, но и ничем помочь не сможет".

Также Лукашенко передумал выполнять заказ россиян на пошив военной формы для ВС РФ.

Путин якобы пригласил своего коллегу в ближайшее время приехать в Россию на встречу, но беларусский политик отказался.

"И даже на привычные угрозы от российского президента "не дать денег" Лукашенко отреагировал слабо, дескать, "себе хуже сделаешь". В итоге по результатам телефонных переговоров было решено анонсировать малозначительные мероприятия на потом", – утверждает "Генерал СВР".

По его данным, Путин также узнал, что Лукашенко активно общается не только с китайским руководством, но и имел недавно встречу с посредником, который помогает ему наладить контакты с Западом.

Возможно, на 9 мая 2023 года самопровозглашенный президент РБ готовит амнистию для сотни политических заключенных, и это должен быть первый шаг для снятия ряда санкций.

"Санкции, наложенные на Россию, в свою очередь, беспокоят Путина чем дальше, тем больше. Во время недавнего разговора в режиме видеосвязи с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной президент полушутя спросил: "Ну, когда у нас уже ж*па наступит? Скоро? Или еще помучаемся?". На что Набиуллина ответила: "Владимир Владимирович, не знаю как ж*па, а п**дец наступит уже в сентябре", – пересказал аноним беседу в Кремле.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Лукашенко совершил официальный визит в африканское государство Зимбабве. Там его встречали с ритуальными песнями и плясками.

– Самозваный президент РБ подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве трактор и заявил, что западные санкции "делают Беларусь только крепче"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!