Лукашенко объявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной и приказал отвести войска: что происходит

В субботу, 13 июля, беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что напряженность на границе с Украиной после значительной эскалации обстановки "некоторое время назад" была ликвидирована. Он также поручил отвести войска на южных рубежах Беларуси в места постоянной дислокации.

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Об этом Лукашенко заявил на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, передают местные СМИ. Он отметил, что беларуская сторона "была вынуждена реагировать" на упомянутую им эскалацию.

При этом самопровозглашенный президент РБ сказал, что Беларусь не хотела этого обострения, и оно ей абсолютно не нужно. "Тем более это не нужно Украине. У них хватает этих проблем", – заявил диктатор.

"Мне Комитет госбезопасности докладывал и военная разведка о том, что после нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе (это было немало тысяч человек), от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы...сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами. И я надеюсь, что и не будет", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что после того, как Украина, по его словам, отвела свои войска от границы, Беларусь должна ответить тем же, "чтобы они понимали (как мы договаривались), что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные силы, кроме сил специальных операций".

При этом беларуские пограничники продолжат нести службу на южных рубежах в усиленном режиме.

Еще 10 дней назад Лукашенко заявлял, что войска противовоздушной обороны Беларуси находятся в высокой боевой готовности, на позиции выведены также ракетные системы "Искандер" и системы залпового огня "Полонез". Но в то же время Минск "ни в какие боевые действия ввязываться не собирается, потому что знает, к чему это приведет".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Беларуси 29 июня выдали, что Украина якобы стягивает к границе на Житомирщине войска и военную технику, а в минно-взрывных заграждениях проделала проходы для диверсионно-разведывательных групп. Там пригрозили "блокировать и уничтожать" ДРГ "в случае обнаружения" и обвинили Запад в "развязывании горячего конфликта".

– В ГПСУ заверили, что Украина не угрожает Беларуси и не устраивает провокаций на границе. В то же время, несмотря на упреки Минска, Силы обороны продолжат укреплять свои оборонные возможности у границы с РБ. Направление Беларуси будет оставаться угрожающим, пока она находится под влиянием РФ.

– Позже стало известно, что украинские военные усиливают границу с Беларусью и готовы к любым провокациям со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Такое заявление они сделали после вбросов минобороны РБ.

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