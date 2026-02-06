'И что, под язык кладешь?' Лукашенко узнал о существовании бездымного табака. Видео

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко прямо во время рабочего совещания принесли баночку снюса – бездымного табака. Белорусский диктатор заинтересовался продуктом, но так и не смог открыть емкость.

Пресс-служба Лукашенко зачем-то выложила видео этого момента в сеть. Обнародовал ролик также приближенный к диктатору Telegram-канал "Пул первого".

Как видно из кадров, баночку с этим видом табака принес премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Он подошел к Лукашенко и поставил снюс перед ним на стол.

"И что, под язык кладешь?" – заинтересованно спросил Лукашенко.

Турчин объяснил ему, что если положить снюс в рот, организм получит дозу никотина. А потом предложил Лукашенко успокоиться с помощью этого вида табака.

"Интересно. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась", – признался белорусский диктатор, изо всех сил пытаясь открыть баночку.

Видя, что Лукашенко не справляется, Турчин предложил ему помочь.

"Нет-нет, не нужно. Я же не буду закладывать пока что", – ответил самопровозглашенный лидер.

Что такое снюс

Снюс — это вид бездымного табака, выпускаемый в виде увлажненных никотиновых паучей (подушечек), которые закладывают между десной и губой. Никотин всасывается через слизистую оболочку рта непосредственно в кровь, минуя легкие.

Снюс содержит высокие дозы никотина и вызывает быструю зависимость, которая развивается быстрее, чем от курения.

Из-за высокой концентрации никотина снюс очень опасен для здоровья, действуя на сердечно-сосудистую и нервную системы человека.

Он вызывает заболевания десен, разрушение зубов, повышает риск рака ротовой полости, поджелудочной железы и сердечных приступов.

Табачный снюс с 2023 года запрещен в Украине.

Учитывая свойства снюса, премьер Беларуси сделал Лукашенко "медвежью услугу", подсунув снюс для успокоения. Ведь диктатор с помощью этого бездымного табака может "успокоиться" навечно.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко решил продемонстрировать свою "набожность". Он окунулся в прорубь на Крещение, которое в его стране отмечают по юлианскому календарю 19 января.

