Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Беларусь: в чем причина

Госдеп США призвал своих граждан как можно скорее выехать из Беларуси из-за того, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с сателлитом России. Американцев просят не ездить в Белоруссию в ближайшее время.

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Такое сообщение опубликовано на странице Twitter посольства США в Минске.

Речь идет о закрытых пунктах пропуска на границе с Беларусью в Тверячюс/Видзы и Сумскас/Лоша. Правительство Литвы еще 18 августа приняло решение приостановить их работу из-за наплыва нелегальных эмигрантов.

Другие пункты пропуска пока еще работают, но граждан США все равно просят покинуть территорию Республики Беларусь.

"Предупреждение для граждан США: правительство Литвы 18 августа закрыло пункты пропуска на границе с Беларусью в Тверячюс/Видзы и Сумскас/Лоша. Другие пункты пропуска остаются открытыми. Не ездите в Беларусь. Граждане США в Беларуси должны немедленно выехать", – говорится в сообщении.

Отметим, что пункт пропуска Тверячюс/Видзы находится на северо-западной границе Литвы и Беларуси. А пограничный переход Сумскас/Лоша расположен на западной границе Республики Беларусь.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть боевиков ППК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской государственной границы. Глава государства подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска безопасности его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Власти Литвы приняли решение закрыть два из шести пограничных переходов с Беларусью. Решение о закрытии КПП было принято в связи с опрокидыванием в Беларусь наемников частной военной компании "Вагнер".

Вильнюс серьезно проникся увеличением "вагнеровцев" в соседней республике, что привело к необходимости укрепить внешнюю защиту. В Литве на границе с Беларусью установили заградительные сооружения.

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