Ездил в Москву на заработки, оказался на войне: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" из Беларуси. Фото

На войне против Украины был ликвидирован наемник частной военной компании "Вагнер" Дмитрий Горловский из города Полоцк Витебской области (Беларусь). В последние годы он вместе с семьей переехал жить в Россию в подмосковный город Клин.

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Данные о "двухсотом" нашел беларусский оппозиционный портал "Зеркало". Журналисты выяснили, что Горловский воевал на стороне РФ. Что касается конкретной структуры, то на страницах в социальных сетях второй жены оккупанта много репостов о ЧВК "Вагнер". Из этого можно сделать вывод, что беларус присоединился именно к "вагнеровцам".

Известно, что 40-летнего мужчину "демилитаризировали" в боях под Бахмутом Донецкой области Украины.

По информации "Зеркала", он отправился воевать против украинского народа, потому что хотел заработать денег: финансовое положение семьи было не лучшим.

Вырос Горловский в Полоцке, там же окончил 15-ю школу. Уже во взрослом возрасте он стал ездить на заработки в Москву. Впоследствии переехал в Россию, а в 2019-м перевез туда свою вторую жену. До этого она работала учителем в школе в Полоцке.

Знакомые Горловского не слышали, чтобы он получал российское гражданство.

После присоединения к "Вагнеру" беларус прожил меньше трех месяцев. Сначала было обучение, затем оккупанта отправили на фронт, а в итоге перебросили под Бахмут.

Предварительно, наемника ликвидировали 13 мая, когда ВСУ проводили активные контратаки на флангах. Но жена оккупанта еще почти месяц не знала об этом, публиковала в своем аккаунте открытку "Возвращайтесь живыми, мы молимся за вас" и другие жизнерадостные посты вплоть до 5 июня. После этой даты жена Горловского писала уже о том, что "главное не падать духом, жизнь продолжается...".

У Горловского осталось четверо детей. Одна дочка от первого брака живет в Полоцке, 10 июня она отметила свой школьный выпускной.

Со второй женой "вагнеровец" нажил троих детей: их старшая дочь уже подросток, сын только окончил первый класс, а самой младшей девочке нет и девяти месяцев.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 июня в Запорожской области Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-майора РФ Сергея Горячева.

– Ранее сообщалось, что Силы обороны "отминусовали" уже 12 российских генералов. Теперь в этот список добавилось еще одно имя.

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