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Ездил в Москву на заработки, оказался на войне: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" из Беларуси. Фото

Дарья Дурова
Беларусь
3 минуты
5,6 т.
Ликвидирован наемник из РБ, который пошел на войну против Украины ради денег

На войне против Украины был ликвидирован наемник частной военной компании "Вагнер" Дмитрий Горловский из города Полоцк Витебской области (Беларусь). В последние годы он вместе с семьей переехал жить в Россию в подмосковный город Клин.

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Данные о "двухсотом" нашел беларусский оппозиционный портал "Зеркало". Журналисты выяснили, что Горловский воевал на стороне РФ. Что касается конкретной структуры, то на страницах в социальных сетях второй жены оккупанта много репостов о ЧВК "Вагнер". Из этого можно сделать вывод, что беларус присоединился именно к "вагнеровцам".

Известно, что 40-летнего мужчину "демилитаризировали" в боях под Бахмутом Донецкой области Украины.

По информации "Зеркала", он отправился воевать против украинского народа, потому что хотел заработать денег: финансовое положение семьи было не лучшим.

Дмитрий Горловский демилитаризирован

Вырос Горловский в Полоцке, там же окончил 15-ю школу. Уже во взрослом возрасте он стал ездить на заработки в Москву. Впоследствии переехал в Россию, а в 2019-м перевез туда свою вторую жену. До этого она работала учителем в школе в Полоцке.

Знакомые Горловского не слышали, чтобы он получал российское гражданство.

Жена оккупанта из Беларуси

После присоединения к "Вагнеру" беларус прожил меньше трех месяцев. Сначала было обучение, затем оккупанта отправили на фронт, а в итоге перебросили под Бахмут.

Предварительно, наемника ликвидировали 13 мая, когда ВСУ проводили активные контратаки на флангах. Но жена оккупанта еще почти месяц не знала об этом, публиковала в своем аккаунте открытку "Возвращайтесь живыми, мы молимся за вас" и другие жизнерадостные посты вплоть до 5 июня. После этой даты жена Горловского писала уже о том, что "главное не падать духом, жизнь продолжается...".

Подтверждение смерти Горловского
Пост, опубликованный женой наемника
Горловской присоединился к ЧВК, чтобы заработать денег

У Горловского осталось четверо детей. Одна дочка от первого брака живет в Полоцке, 10 июня она отметила свой школьный выпускной.

Со второй женой "вагнеровец" нажил троих детей: их старшая дочь уже подросток, сын только окончил первый класс, а самой младшей девочке нет и девяти месяцев.

Дети оккупанта от второго брака

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 июня в Запорожской области Вооруженные силы Украины ликвидировали генерал-майора РФ Сергея Горячева.

– Ранее сообщалось, что Силы обороны "отминусовали" уже 12 российских генералов. Теперь в этот список добавилось еще одно имя.

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