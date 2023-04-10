Дома залило водой по окна: в беларуском Гомеле из-за прорыва плотины затопило дворы, людей эвакуировали. Фото и видео

В беларуском Гомеле в ночь на понедельник, 10 апреля, прорвало дамбу. В результате затопило дворы, а дома залило водой по окна.

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Местных жителей из-за потопа эвакуировали. Об этом сообщает беларуское издание Onliner.

Плотину прорвало в садовом обществе "Росинка-2". Вода затопила дома и гаражи.

"Буквально за полчаса дома залило по окна", – рассказали в беларуском Обществе спасения на водах.

Спасатели эвакуировали людей и животных. На опубликованных кадрах видна дачная дорога, которая превратилась в реку. По воде плывут доски и вещи, которые вынес поток из дворов.

Следует отметить, что в Краматорске Донецкой области во вторник, 4 апреля, прорвало дамбу одного из водохранилищ. Чрезвычайную ситуацию спровоцировал сильный снегопад. В результате затоплены оказались более 50 домов. Спасатели эвакуировали местных жителей.

Напомним, в штате Сан-Паулу (Бразилия) за сутки выпало более 600 мм осадков, что является одним из самых высоких показателей для страны за столь короткий период. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 36 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак провел экстренное совещание на фоне обстрела Каховской ГЭС, что повлекло за собой обмеление водохранилища. Это стало серьезной угрозой водоснабжению жителей Криворожья и Никопольщины. Титаническими усилиями аварийным службам региона удалось повысить и удержать уровень воды в Каховском море.

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