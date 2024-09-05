'Да что это такое вообще?' Белорусы возмутились из-за 'визита' 'Шахедов' в Гомель и звуки взрывов

Граждане Беларуси устроили в сети истерику из-за атаки российских дронов-камикадзе Shahed. В частности, жители Гомели пожаловались на мощные взрывы и подумали, что "началась" война.

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В то же время белорусы возмутились тем, что официальные лица никак не прокомментировали ночные взрывы. Об этом пишет Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Около 01:30 ночи взрывы слышали жители Гомели. При этом местным жителям удалось зафиксировать на видео работу противовоздушной обороны, вследствие которой в небе была вспышка.

Несколько мощных взрывов слышали жители юго-западной части Гомеля, в частности, в Советском и Новобелицком районах. Белорусы пожаловались, что МЧС не предоставило никаких подробностей о последствиях взрыров.

В свою очередь мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" написал, что в течение ночи в Беларусь залетело не менее 8 российских дронов-камикадзе, два из которых были уничтожены

Первая группа из двух БПЛА двигалась курсом на Гомель. Обломки дрона упала на склад в Гомеле, в результате чего здание загорелось. Примечательно, что во время работы противовоздушной обороны и пролета БПЛА над городом в Гомеле не включали сигнал воздушной тревоги.

Напомним, 5 сентября россияне устроили очередную дроновую атаку на Украину, при этом часть БПЛА снова залетела на территорию Беларуси. "Шахеды", запущенные РФ, были сбиты в небе над Гомелем.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" залетел на территорию Беларуси в Ельском районе. Страна впервые применила авиацию для уничтожения ударного дрона.

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