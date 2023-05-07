Кремлевский режим запускает ботофермы с искусственным интеллектом как элемент в войне против Украины

Кремлевский режим запускает ботофермы с искусственным интеллектом для распространения дезинформации на территории собственной страны и в дальнейшем – в Украине и Беларуси. Старт первой партии более чем в 100 скрытых ботов запланирован на май 2023 года. Такие планы путинской власти были разоблачены Белорусским движением киберпартизан в документах Главного радиочастотного центра Российской Федерации, выявленных в результате киберзлома главного надзорного органа страны-агрессора (Роскомнадзор).

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Об этом в эфире международного телепроекта "OBOZREVATEL.BELARUS" сообщила официальный представитель Белорусского движения киберпартизан Юлиана Шеметовец.

По ее словам, ранее скрытые боты в основном использовались с целью выманивания личных данных (номеров банковских карт, счетов, пин-кодов...) и последующих противозаконных операций (мошенничества, шантажа, вымогательства). Однако в последнее время такие ботофермы перешли от обслуживания криминалитета – к политикуму.

"Если раньше за скрытыми ботами стояли реальные люди, то сегодня – "искусственный интеллект". Специальная программа создает в соцсетях личные профили и группы интересов. Она сама постоянно публикует новые фотографии, посты и комментарии, точно как живой человек. Из-за таких пабликов "кремлевский" режим" уже одурманивает собственный народ и готовится дальше распространять свои политические и военные нарративы на Украину, Беларусь, Казахстан и другие страны, которые считает Путин своими территориями. Но переводить тексты на украинский или белорусский язык даже с использованием искусственного интеллекта у россиян пока выходит бессмысленно. Именно поэтому, чтобы не стать жертвой российских ботоферм и вовремя идентифицировать скрытые кремлевские боты, общайтесь исключительно на родном языке", - призвала Юлиана Шеметовец.

Во время прямой связи с Нью-Йорка (США) официальный представитель Белорусского движения киберпартизан проанализировал, как самопровозглашенный президент Беларуси дистанцируется от войны России против Украины и в любой момент может "вонзить нож в спину" Путину. Также Юлиана Шеметовец рассказала, как белорусские пограничники ловили украинский дрон и едва не перестреляли друг друга.

Об этом, а также о "коррупционных дырах" в системе государственной безопасности страны-агрессора и информационно-психологические специальные операции для белорусских журналистов смотрите в новом интервью официального спикера Белорусского движения киберпартизан Юлианы Шеметовец в рамках международного телепроекта "OBOZREVATEL.BELARUS".