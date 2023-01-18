Россия перебрасывает в Беларусь солдат в железнодорожных цистернах

Российская Федерация продолжает перебрасывать солдат на территорию Беларуси. В этот раз военнослужащие армии РФ прибыли не открыто, а в железнодорожных цистернах.

Видео дня

Об этом сообщило белорусское издание "Наша Ніва". Такой ход был предпринят для того, чтобы ввести в заблуждение спутниковый контроль и остаться незамеченными в время перевозок.

Как сообщает источник, на самом деле внутри таких цистерн находится не жидкий груз, а люди.

Известно, что в феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси для нападения на Киев. Однако весной того же года российские войска были вынуждены отступить из Киевской, Житомирской и Черниговской областей, граничащих с Беларусью, под ударами украинской армии и из-за проблем с логистикой на перегруженном фронте.

После успешного украинского контрнаступления осенью 2022 года Владимир Путин был вынужден провести частичную мобилизацию резервистов в России. После этого российские военные стали проходить обучение на белорусских полигонах.

Кроме того, Россия сохраняет присутствие своих войск на территории Беларуси, чтобы держать в напряжении украинскую сторону и отвлекать часть своих сил на прикрытие северной границы. Точное количество российских войск на территории Беларуси неизвестно.

Также на территории Беларуси постоянно присутствуют российские авиационные и ракетные комплексы — как зенитные, так и ударные "Искандеры". Наблюдатели и военные эксперты считают имеющиеся силы недостаточными для нового удара по Киеву, тем временем украинская сторона продолжает с тревогой следить за сосредоточением современной техники в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларусь из России перебросили еще два новых эшелона ВС РФ с личным составом и военной техникой. Они прибыли на ЖД-станцию Слоним (Гродненская область РБ) 11 и 12 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!