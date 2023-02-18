'Беларуские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко': в ГУР оценили риск вторжения из Беларуси

Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну против Украины на своей стороне. Беларусы пока всячески противятся давлению Кремля, однако если самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко отдаст приказ вооруженным силам, беларуские военные вынуждены будут подчиниться.

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В ближайшие недели украинская разведка не видит угрозы начала вторжения в Украину с территории Беларуси. Об этом в комментарии британскому телеканалу ITV news заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Он констатировал, что военная разведка Украины круглосуточно отслеживает действия российских войск на территории Беларуси. Также не являются секретом для украинских разведчиков непрерывные попытки России втянуть беларусов в войну против Украины.

"Мы видим, что Беларусь вроде бы и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит", - отметил Черняк.

По его словам, если российский диктатор Владимир Путин сможет дожать своего беларуского "коллегу" Александра Лукашенко, и тот отдаст вооруженным силам Беларуси приказ идти в наступление - они вынуждены будут приказ выполнить. Другой вопрос – хватит ли у Беларуси сил и средств для нового вторжения.

"По оценкам военной разведки Украины, беларуские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - заявил Черняк.

В то же время, напоминает британский телеканал, присутствие на территории РБ около 10 тысяч российских солдат, совместные белорусско-российские учения и недавняя встреча Путина и Лукашенко спровоцировали новые предположения о большем вовлечении Беларуси в войну против Украины. Однако констатирует издание, что украинские военные готовы к такому развитию событий.

"Украинские солдаты на границе не рискуют и уже несколько месяцев после освобождения (приграничных с Беларусью регионов Украины. - Ред.) строят и укрепляют новые траншеи, а также учатся пользоваться только что доставленным оружием. Все сказали нам, что теперь они полностью готовы отбить любое какое бы то ни было новое наступление", - отмечено в материале британского медиа.

Журналисты также процитировали слова одного из украинских воинов, с которыми пообщались в одной из приграничных областей нашего государства.

"Конечно, они придут снова. И мы их встретим", - сказал воин, добавив, что остается надежда на то, что такой сценарий не будет воплощен в жизнь.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что в Кремле осознают неизбежность деоккупации Крыма. Именно поэтому оккупанты усиленно возводят укрепления на северной части захваченного ими украинского полуострова.

В то же время почти год полномасштабной войны против Украины оккупанты "растеряли" значительное количество своих бывших сторонников среди крымчан. Разочаровались в России не только мирные жители полуострова, родственники которых на материковой части Украины пострадали от российской агрессии, но и бывшие симпатики РФ, которые были шокированы военными преступлениями оккупантов против украинского народа.

Так что Крым, подчеркивают в ГУР, непременно будет деоккупирован военным путем. А дальше начнется работа по возвращению полуострову былой славы украинского курорта и восстановлению там нормальной жизни.