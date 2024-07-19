Беларусь временно ввела безвиз для 35 стран Европы: граждан предупредили об опасности

В Беларуси с 19 июля был введен безвизовый режим с 35 странами Европы, который будет действовать до конца 2024 года. Отмечается, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко согласился на такой шаг "в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия страны".

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Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РБ. С 8:00 19 июля смогут въезжать в Беларусь без визы через все наземные и воздушные международные пункты пропуска "по действительным документам" и находиться на беларуской территории "не более 30 суток со дня въезда" граждане таких стран:

Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).

Также в силе остается введенный ранее режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска, действующий для граждан Латвии, Литвы, Польши и других стран, а также безвиз при прибытии через воздушные пункты пропуска.

В Минске считают, что принятые ими меры создают "для гостей Беларуси дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений сопредельных западных стран".

Какую опасность может нести беларуский безвиз

В Литве и Латвии ранее предупреждали своих граждан об опасности беларуского безвиза. На днях глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью порталу 15min.lt заявил, что беларуский режим намерен похищать литовских граждан.

"Ситуация нам известна, она вызывает беспокойство. Я ее воспринимаю так, что беларуский режим перешел к похищению литовских граждан без всякого повода", – сказал он.

Яунишкис имел в виду закрытый суд в Беларуси над гражданкой Литвы Эляной Раманаускене по обвинению в шпионаже – она работала начальницей службы маркетинга санатория "Беларусь" в Литве. Минский городской суд приговорил женщину к шести годам колонии.

"Хочу предостеречь наших граждан, которые еще хотят ездить в Беларусь за более дешевыми товарами или бензином – этот случай серьезно свидетельствует о том, что беларуский режим намерен похищать литовских граждан. Они похищают граждан, фабрикуют доказательства, на их основании осуждают и сажают в тюрьмы Это очень тревожные тенденции. Обращаю внимание общественности – серьезно подумайте перед тем, как ехать в ту сторону, потому что вы можете оказаться на месте той гражданки", – отметил Яунишкис.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония запретила въезд легковым автомобилям с беларускими номерами, присоединившись к Латвии и Литве в ужесточении санкций ЕС против Беларуси. Эта мера направлена на повышение давления на беларуский режим за его соучастие в российской агрессии против Украины.

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