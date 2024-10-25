Беларусь внезапно прекратила строительство военного городка у границы с Украиной: спутниковые снимки

Беларусь прекратила строительство военного городка в Гомельской области вблизи границы с Украиной. Первые его объекты должны были быть сданы еще в марте 2024 года.

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Как пишет Радио Свобода, о строительстве этого объекта стало известно в январе 2024 года. Военный городок, по информации от местных жителей, должен был быть построен на месте бывшего пионерского лагеря "Чайка" в 40 км от государственной границы с Украиной.

Журналисты отмечают, что первую очередь планировали завершить в марте 2024 года, такие сроки были прописаны в паспорте объекта.

Однако спутниковые снимки, сделанные 10 октября, показывают, что строительство остановилось. По состоянию на 23 октября на месте бывшего лагеря новых построек не появилось.

Издание пишет, что на месте снесли корпуса пионерского лагеря, однако на объекте нет ни рабочих, ни оборудования, ни охраны.

"Как и раньше, до сих пор висит паспорт объекта с датой завершения первой очереди строительства в марте. И все. Тихо, пусто. Возможно, они передумали строить", – сказал собеседник журналистов.

В материале добавили, что согласно планам министерства обороны Беларуси, в 2023 году на строительство военного городка в Гомельской области должны были выделить полмиллиона рублей, в 2024-м – 10 миллионов, в 2025-м – 40 миллионов. Проект планировалось реализовать с 2023 по 2027 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси в районе населенного пункта Осиповичи с марта 2023 года идет строительство военной базы, где Россия может хранить ядерное оружие. Этот город расположен в около 190 километрах от границы с Украиной.

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