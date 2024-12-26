'Если у россиян будет желание': Лукашенко сказал, сколько 'Орешников' хочет разместить в Беларуси. Видео

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время на территории Беларуси будет размещено десять ракетных комплексов "Орешник". Он также допустил, что по желанию Моcквы количество "Орешников" может быть увеличено.

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Соответствующее заявление Лукашенко выдал в разговоре с российсикими пропагандистами в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области РФ. Один из кремлевских репортеров спросил на вопрос, сколько "Орешников" получит Беларусь.

"Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", – ответил диктатор.

В этот момент к нему подошел российский диктатор Владимир Путин, и Лукашенко повторил то же самое, очевидно, ожидая одобрительного ответа от своего "покровителя".

"Нет, ну, десять, куда больше?" – отреагировал Путин.

Лукашенко в ответ начал оправдываться, мол, имел в виду "с запасом".

Что известно о российской ракете "Орешник"

Ракета "Орешник" – баллистическая ракета средней дальности, которая, по данным украинских военных, может развивать скорость более 12 300 км/ч. Оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы.

Путин заявлял, что "Орешник" вроде бы невозможно сбить, хотя современные системы ПРО разработаны для противодействия такому типу вооружения. В Пентагоне определили "Орешник" как модификацию ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

Впервые о ее применении диктатор Путин заявил 21 ноября 2024 для удара по Днепру.

На следующий день после этой атаки Путин объявил, что у РФ есть запас новых мощных ракет, "готовых к применению".

В Defense Express указали, что на одной из деталей "Орешника" обнаружили серийный номер и дату производства – 12 апреля 2017 года. Это, по словам экспертов, подтверждает, что ракета, ударившая по Днепру, была изготовлена ориентировочно в 2017-2018 годах и, вероятно, просто лежала на складе.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель СВС в 2005-2010 годах генерал Николай Маломуж считает, что на самом деле "Орешник" является в основном средством устрашения, а не реально грозным оружием. По оценке военного, в запасе у РФ есть еще несколько экземпляров "Орешника".

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