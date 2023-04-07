Беларусь перебросила на границу с Литвой эшелон с танками и бронетехникой
Вооруженные силы Республики Беларусь в ночь на 6 апреля переместили не менее чем 20 единиц своей военной техники в сторону государственной границы Литвы. Эшелон остановился на железнодорожной станции Гудогай (9 км от границы).
Такими данными располагает проект "Беларускі Гаюн". Мониторинговой группе стало известно, что это была техника 120-й бригады ВС РБ, среди которой не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ.
Место дислокации указанной бригады – район Уручье столицы Беларуси Минска. Эшелон с техникой был сформирован в течение 5 апреля на станции Озерище (Минск), откуда он отправился в районе 22:00 того же дня.
Отметим: утром 5 апреля минобороны РБ сообщило, что военнослужащие одного из механизированных батальонов 120-й бригады подготовились к совершению марша в назначенный район для выполнения дальнейших задач по предназначению.
На фотографиях, показанных МО, было не менее 15-и БТРов и 3-и МАЗа указанной бригады. Заявлялось, что эта техника перемещается по дорогам в сопровождении ГАИ. Конечный пункт назначения не назывался.
На одном из грузовиков были знаки обозначения опасных грузов – вероятнее всего, перевозились боеприпасы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Беларуских военных из 11-й ОМБр могли отправить на обучение на территорию России. Тренировки, вероятно, проходят в 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа ВС РФ, предположил "Беларускі Гаюн".
– Тем временем в Житомирской области на границе с Беларусью украинские пограничники установили проектор и показывают беларусам видео с последствиями ракетных ударов РФ по Украине с территории РБ.
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