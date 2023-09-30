Беларусь готовит мероприятие с похищенными украинскими детьми: реакция МИД

Власти Беларуси, которые с начала полномасштабной войны поддерживают российскую агрессию против Украины, готовит мероприятие с украинскими детьми, похищенными из Лисичанска и Северодонецка Луганской области.

Белорусские власти цинично заявляют, что дети находятся на "обучении и оздоровлении". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По информации украинского дипломатического ведомства, 4 октября Беларусь намерена организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей. Речь идет о несовершеннолетних, которых российские террористы вывезли из временно оккупированных городов Лисичанск и Северодонецк.

Видео дня

В МИД подчеркнули, что с помощью таких мероприятия Минск пытается "легализовать" незаконное перемещение детей с временно оккупированных территорий Украины. Также в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами международного права принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление.

Поэтому во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины призывает иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима.

Напомним, диктатор Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения несовершеннолетних из зоны конфликта".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что у кровавого президента России Владимира Путина нет морального компаса. Ее осудительные комментарии прозвучали относительно похищенных Россией украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей.

– В Луганской ОВА рассказали, что оккупанты устраивают медосмотры для детей, а затем принудительно вывозят "на лечение" в Россию.

– В Офисе президента рассказали, что депортированных детей в РФ удерживают более чем в 70 лагерях. При этом их постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их.

– По словам Папы Римского Франциска, президент Владимир Зеленский просил его позаботиться о детях, вывезенных оккупантами в Россию. Эта тема "очень его затрагивает".