Армия Беларуси вместе с ЧВК "Вагнер" проводит учения вблизи границ НАТО: разведка Британии оценила угрозы

Не исключено, что к учениям 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС РБ в районе Гродно, недалеко от границ Польши и Литвы, могли присоединиться наемники ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов. Однако в целом эти специальные учения, скорее всего, являются частью рутинного учебного цикла беларуских военных.

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Такое мнение высказала британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 11 августа на Twitter-странице Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве напомнили: министерство обороны Беларуси объявило, что 6-я ОМБр начала учения на полигоне "Гожский" в Гродненской области на северо-западе Беларуси, 7 августа.

Британские разведчики считают, что подобные тренировки являются типичными для 6-й ОМБр ВС РБ, поскольку на этом полигоне находится их базовый гарнизон.

"Маловероятно, что соединение в настоящее время развернуто со средствами обеспечения, необходимыми для приведения его в боеготовность", – сказано в посте.

Примечательно, что МО Беларуси сообщило, что учения призваны учесть уроки, извлеченные российскими военными в Украине. "Существует реальная возможность того, что к беларуским войскам присоединится небольшое количество советников "Группы Вагнера", действующих в качестве инструкторов", – отметили в британской разведке.

"Однако Россия почти наверняка стремится продвигать беларуские силы как выступающие против НАТО", – подытожила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL, Центр противодействия дезинформации считает, что российский и беларуский диктаторы преследуют разные цели в отношении наемников ЧВК "Вагнер", которые сейчас находятся на территории РБ. Александр Лукашенко якобы рассчитывает, что они усилят гарантии его пребывания у власти, а Владимир Путин – что "вагнеровцы" будут следить за поведением незаконно избранного президента Беларуси.

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