Популярный в Украине бюджетный автомобиль подорожает: что это за модель

Популярный на украинском рынке б/у автомобиль Chevrolet Lacetti сняли с производства в 2024 году спустя 22 года на конвейере. Из-за этого дешевая модель на вторичке подорожает, ведь машин будет становиться все меньше.

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Детали остановки производства сообщает Автострада. В Узбекистане завод UzAuto Motors остановил сборку Chevrolet Lacetti, которая также известна под именем Daewoo Gentra. Вместо этой модели покупателям предложат бюджетный седан Chevrolet Onix, но он не является прямым преемником.

Chevrolet Lacetti производили с 2002 года в более чем 10 странах мира. В Украине эта модель в кузовах седан, универсал и хэтчбек была очень популярна. Со временем автомобиль начали завозить к нам как Daewoo Gentra.

На вторичном рынке эти автомобили очень доступны. Модель известна крепкой, простой и неприхотливой конструкцией, дешевыми запчастями и просторным салоном. Покупатели оценили качества машины.

Однако со временем Lacetti может подорожать. Из-за остановки производства приток экземпляров на рынок б/у авто снизится, а спрос на эту машину традиционно высокий. Это может вызвать рост цен из-за падения предложения.

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