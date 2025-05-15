Недорогой кроссовер Subaru превратили в новую модель Toyota. Фото

Новый кроссовер Toyota bZ4X Touring 2026 рассекретили официально. Как нетрудно догадаться по названию, автомобиль построен на базе недорогого электрокара Toyota bZ4X и фактически является еще одним вариантом новой Subaru Trailseeker.

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В свою очередь, электрический кроссовер Subaru Trailseeker 2026 модельного года показали ранее. А теперь Toyota подготовила немного измененный вариант автомобиля под своим брендом.

Это более практичный кроссовер на базе модели Toyota bZ4X. Электрокар получил переднюю часть кузова от стандартной машины, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник.

Ранее Toyota показала силуэт своего нового кроссовера, благодаря чему намекали на премьеру автомобиля. Такая коллаборация двух брендов неслучайна. Похожий трюк компании ранее провернули с моделями Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Мощность силовых установок Toyota bZ4X Touring составляет 224 и 380 л.с. Запас хода превышает 500 км.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Toyota рассекретила еще один электрический кроссовер.