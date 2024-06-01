Знаменитый недорогой бестселлер Volkswagen показали в лучшей модификации

Ранее новый Volkswagen Golf, который известен на весь мир как недорогая модель, представили официально после модернизации. Новый автомобиль уже поступил в продажу. Теперь производитель показал лучший вариант своего бестселлера.

Об этом рассказывает Motor1. Немецкий автопроизводитель выпустил фото и провел премьеру спортивного хэтчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport. Это автомобиль в особом исполнении.

Очевидно, что у новинки заменили бампер. Появились новый колесные диски и особые декоративные элементы. Мощность двигателя составляет 296 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf GTI Clubsport станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Стандартная модель после рестайлинга изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее.

Базовая цена Volkswagen Golf 2024 года – от 27 180 евро. Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про крупный семейный кроссовер Volkswagen следующего поколения.