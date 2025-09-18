УкраїнськаУКР
Знаменитый доступный кроссовер Skoda показали с новым дизайном

Skoda Karoq

Доступный кроссовер Skoda Karoq является знаменитой популярной моделью. Производитель подготовил новый вариант автомобиля, который пока скрывают. Тем временем машину показали с другим дизайном.

Модель Skoda Karoq показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Впрочем, дизайн в этом случае основан на актуальной машине. Если кроссовер и претерпит еще одну модернизацию, внешность изменится сильнее.

Сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Ранее на фото показали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

