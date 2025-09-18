Знаменитый доступный кроссовер Skoda показали с новым дизайном

Доступный кроссовер Skoda Karoq является знаменитой популярной моделью. Производитель подготовил новый вариант автомобиля, который пока скрывают. Тем временем машину показали с другим дизайном.

Модель Skoda Karoq показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Впрочем, дизайн в этом случае основан на актуальной машине. Если кроссовер и претерпит еще одну модернизацию, внешность изменится сильнее.

Сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Ранее на фото показали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

