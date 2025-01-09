Знаменитый дешевый внедорожник Suzuki стал намного круче. Фото

Знаменитый почти на весь мир дешевый внедорожник Suzuki Jimny с помощью новых деталей в рамках специального пакета доработок сделали намного круче. Специалисты компании Harrop Engineering добились интересных результатов.

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Смелый проект показывает Carscoops. Бюджетную модель Suzuki Jimny в Harrop Engineering готовы доработать как со стандартным 3-дверным кузовом, так и в более практичном 5-дверном исполнении.

Главное, что в любом случае мотор Suzuki Jimny станет мощнее. Пакет доработок добавляет несколько лошадиных сил стандартному 1,5-литровому двигателю мощностью 102 л.с.

Первый пакет с компрессором и интеркулером повышает отдачу силовой установки до 136 л.с. Такого результата добились не только новым оборудованием, но и перенастройкой блока управления двигателем.

Второй пакет вместе с новой выхлопной системой предлагает уже 144 л.с. Цена тюнинга Suzuki Jimny – от 6900 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовится долгожданный недорогой кроссовер Chevrolet.