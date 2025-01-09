Все ждут эту недорогую модель Chevrolet: какой она может быть. Фото

Недорогой электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения все очень ждут. Эта модель наверняка вновь станет очень популярной машиной, как и ее предшественники. В сети показали, каким может быть новый соперник Nissan Leaf.

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Новый Chevrolet Bolt EUV показали на канале TALK WHEELS с возможным дизайном. Это кроссовер, но уже известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt 3 поколения будет представлена несколькими разными автомобилями.

Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия, на котором ранее собирали седан Malibu. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Подробностей о цене этой бюджетной машины пока нет.

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