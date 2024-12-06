Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki сильно подорожал. Фото

Компактный Suzuki Jimny – знаменитый бюджетный внедорожник, который готовится к смене поколения. Перед закрытием продаж на европейском рынке недорогая модель получила особую прощальную версию и сильно подорожала.

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Это последние автомобили, которые получат европейские покупатели в актуальной генерации автомобиля. О специальном Suzuki Jimny Mata сообщает Motor1. Спецверсия отличается новыми бамперами, особым цветом кузова и аксессуарами.

Модель Suzuki Jimny скоро перестанет соответствовать новым экологическим требованиям, поэтому временно покинет рынок ЕС. Модификацию Suzuki Jimny Mata 2024 года построили на базе двухместного "грузового" варианта внедорожника. Цена Suzuki Jimny Mata – 33 900 евро.

Новый Suzuki Jimny вернется в продажу через несколько лет как другой автомобиль. Возможно, недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что на рынок машина выйдет до 2030 года.

Еще один возможный вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже. В любом случае, низкая цена должна остаться в фокусе разработчиков.

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