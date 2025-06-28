Знаменитый бюджетник Skoda Octavia теперь будет совсем другим: что известно

Новая Skoda Octavia будет совсем другим автомобилем. Скоро официально рассекретят преемника знаменитого бюджетника из Чехии. О модели уже кое-что известно.

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Не секрет, что Skoda Octavia A9 изначально намеревались превратить в электрокар. И такой автомобиль должен был появиться к 2025 году. Очевидно, планы изменились. Подробности стали известны AutoExpress.

В этом году покажут разве что предсерийный прототип Skoda Octavia. А в продажу машина отправится в 2027 году. Полностью электрический вариант в линейке действительно будет.

Однако кроме него покупатели смогут выбрать гибрид, а также бензиновые и дизельные двигатели. Как всегда, автомобиль представят в двух кузовах – лифтбэк и универсал.

Модель Skoda Octavia 2027 года совсем не будет похожа на своих предшественников. Дизайн должен стать более футуристичным. Ожидается кузов с узкими фарами и глянцевой панелью между ними вместо привычной фальшрадиаторной решетки. Отдельное внимание уделят плавным линиям и аэродинамике – это важно для электромобиля с точки зрения эффективного расхода энергии.

OBOZ.UA уже показывал другой дизайн для новой модели Toyota RAV4.