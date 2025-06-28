Новый кроссовер Toyota RAV4 неожиданно показали в совсем другом виде. Фото

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года уже рассекретили как долгожданный автомобиль. Модель сменила поколение и получила новый дизайн. Но неожиданно машину показали в сети в другом виде.

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Модель уже продемонстрировали на фото и видео после официальной премьеры. А на канале LUXYCAR новую Toyota RAV4 6 поколения показали с альтернативным дизайном. Это своеобразное визуальное рассуждение на тему возможного облика японского кроссовера.

Автомобиль опять будет соперничать с Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и другими популярными моделями сегмента недорогих кроссоверов.

Дизайн Toyota RAV4 изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Купить Toyota RAV4 6 поколения можно будет до конца 2025 года.

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