Знаменитую недорогую модель Ford снимут с производства. Фото

Ford Focus – знаменитый недорогой автомобиль, который ассоциируется с этой компанией в первую очередь. Но компания скоро прекратит производство некогда популярной модели. Завод в Германии, занятый производством, остановится в 2025 году.

О планах Ford стало известно Autocar. В немецком городе Саарлуи предприятие по сборке Ford Focus будет функционировать до середины 2025 года. После завод остановит конвейер, а без работы останутся 3500 человек.

Ранее ожидалось, что после окончания жизненного цикла модели Focus немецкое предприятие займется производством нового электромобиля. Однако для этих целей компания выделила другие заводы. Однако это не значит, что компания не готовит формального преемника Ford Focus в виде кроссовера или электрокара.

На заводе оставят 1000 сотрудников. Пока неизвестно, какую работу они будут выполнять. Остальные получат вознаграждение в качестве выходного пособия. Этот процесс согласован с профсоюзами.

Ранее стало известно, что кроссовер Ford Edge, который построен на платформе Mondeo, также решили убрать из модельной линейки. Компания уже делилась стратегией по закрытию некоторых моделей. Но со временем свободные места в ряду займут новыми машинами.

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