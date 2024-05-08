Новый бюджетный кроссовер от Renault оценили очень дешево. Фото

Бюджетный кроссовер Dacia Spring EV 2025 модельного года оказался очень дешевым. Автомобиль от подразделения Renault готов к выходу на рынок. Это самый доступный электрический кроссовер на европейском рынке.

Рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако новый Spring сохранил компактные габариты и остался меньше в сравнении с бюджетным кроссовером Duster. На сайте компании сообщили о цене Dacia Spring в 2024 году.

Ранее стоимость объявили от 18 900 евро. Но в некоторых европейских странах еще дешевле – от 16 900 евро. В Румынии же машина стоит минимум 10 990 евро благодаря многочисленным субсидиям.

Электрический кроссовер Dacia Spring в ходе модернизации получил новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расшили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Несмотря на то, что общий силуэт и линия остекления не изменились, все кузовные панели, включая двери, выполнены по новой штамповке.

Мощность мотора, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Емкость батарейного блока составляет 26 кВтч. Запас хода Dacia Spring EV равен 220 км.

OBOZ.UA ранее рассказывал про бюджетный кроссовер из КНР.