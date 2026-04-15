Ждем в Украине: Kia показала новый недорогой кроссовер 2026 года

Новый кроссовер Kia Seltos уже показали на фото и подготовили к выходу на европейский рынок в 2026 году. Не исключается появление машины и в Украине – еще один практичный доступный автомобиль покупатели наверняка ждут.

Производитель раскрыл подробности о модели Kia Seltos 2 поколения для Европы. Недорогая модель Kia с 536-литровым багажником выглядит очень современно и соответствует актуальному корпоративному стилю компании.

Несмотря на то, что новый кроссовер Kia Seltos 2026 года по размерам близок к модели Kia Sportage, он окажется дешевле.

Внешне новый Seltos соответствует кроссоверу, который уже дебютировал для некоторых рынков. Очевидно, что теперь модель стала глобальной. Автомобиль построили на платформе K3 от компактных кроссоверов Hyundai Kona и Kia Niro.

В моторной линейке сперва появится бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 180 л.с. В дальнейшем на рынок выведут гибридное исполнение.

