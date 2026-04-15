Новейший Nissan Juke удивил: бюджетный кроссовер показали официально

Долгожданный бюджетный кроссовер Nissan Juke 3 поколения показали на новых официальных фото после предварительной премьеры. Производитель удивил этим автомобилем, однако некоторые секреты еще остались.

OBOZ.UA напоминает, что новый Nissan Juke давно готовили к премьере. У знаменитого автомобиля теперь более дерзкий стиль и полностью электрическая силовая установка. Кроссовер Nissan Juke EV вдохновлен эффектным концептом Hyper Punk 2023 года. Удивительно, что серийная машина получила почти настолько же эпатажный дизайн.

Новый Nissan Juke 3 поколения отправится в продажу в Европе весной 2027 года. Платформу новинка разделила с Nissan Leaf 3, который в третьем поколении превратился в кроссовер.

Ожидается переднеприводная силовая установка мощностью около 200 сил с запасом хода 400-600 км. Актуальный кроссовер Juke 2 поколения после модернизации будут продавать параллельно с новым электрокаром.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый гибридный кроссовер Nissan.