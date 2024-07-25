Новая Toyota Corolla станет намного лучше: что известно о бюджетнике

Toyota Corolla главенствует в бюджетном сегменте. Не стоит удивляться, – новые автомобили постоянно дорожают, поэтому Corolla – современный стандарт сегмента доступных машин. Следующее поколение модели существенно улучшат.

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Новая Toyota Corolla ожидается к 2026 году. Детали стали известны BestCarWeb. Там даже подготовили свой вариант дизайна модели. Заметно очевидное сходство с Toyota Prius. Это не случайно.

На рисунке показали универсал Toyota Corolla. Но седан тоже будет. Однако в целом модель получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения энергоэффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышение запаса хода гибридных модификаций. То есть и в техническом плане новая Corolla 2026 года станет еще ближе к Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. Ожидаются и стандартные бензиновые варианты мощностью 130-180 л.с.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, появились первые подробности о кроссовере Toyota RAV4 следующего поколения.