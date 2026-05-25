Запас хода – более 550 км: Volkswagen выпустил новый доступный электрокар

Китайский автопроизводитель Volkswagen Anhui презентовал ID. Unyx 07 – первый полностью электрический среднеразмерный седан бренда, созданный на базе передовой электронно-электрической архитектуры CEA. Эту архитектуру створило совместное предприятие концерна Volkswagen и компании JAC Motors.

Подробнее о характеристиках авто рассказало издание Car News China. Впервые информация об этом электромобиле появилась в документах регуляторов страны в октябре прошлого года. Цены на новинку на рынке Китая стартуют от 16 200 долларов.

Дизайн и габариты

ID. Unyx 07 выполнен в фирменном стиле с обтекаемыми аэродинамическими формами. Его особенностью является U-образная передняя часть, матричная светодиодная оптика и золотистый логотип с подсветкой. Силуэт купе подчеркивается кузовом хэтчбек, двойной поясной линией и 19-дюймовыми колесными дисками.

Что касается габаритов, то длина автомобиля составляет 4853 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1566 мм, а колесная база равна 2826 мм.

Интерьер и технологии

Салон автомобиля оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью, 27-дюймовым проекционным дисплеем с дополненной реальностью (AR-HUD), 15-дюймовым центральным тачскрином с разрешением 2K, который как будто парит в воздухе, а также отдельным 12-дюймовым 2K-экраном мультимедиа для переднего пассажира. Система работает на базе чипсета 8676 и поддерживает большую языковую модель с искусственным интеллектом, которая способна к смысловому анализу и распознаванию голоса.

Среди других преимуществ интерьера – аудиосистема HiFi с 12 динамиками, контурная подсветка салона на 30 цветов и панорамная стеклянная крыша площадью 1,6 квадратного метра. Объем багажника в обычном состоянии составляет 711 литров, а со сложенными задними сиденьями он увеличивается до 1580 литров.

Характеристики и запас хода

ID. Unyx 07 приводится в движение одним электродвигателем с максимальной мощностью 170 кВт (228 л.с.). Он комплектуется литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 60 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 558 км по циклу CLTC. Максимальная скорость электрокара составляет 160 км/ч. В Volkswagen Anhui также подтвердили, что версия с большей емкостью аккумулятора появится чуть позже в этом году.

Умное вождение

Для автомобиля доступны два уровня системы помощи водителю.

Вариант на базе камер. Идет в стандартной комплектации и включает 6 камер высокой четкости, 1 радар миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Этот набор поддерживает функцию автомагистрального автопилота (highway NOA).

Вариант с лидаром. Авто может быть дополнительно оснащено лидаром для работы автопилота в городских условиях (urban NOA). Старт поставок таких машин ожидается ближе к концу 2026 года.

Уже в базе для всей линейки доступны функции парковки с памятью и многоуровневой автопарковки, которые позволяют машине самостоятельно парковаться, преодолевая расстояние до 2 км.

