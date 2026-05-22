Любимая классика: названы лучшие модели Mercedes до €15 тысяч

Немецкий бренд Mercedes-Benz обладает уникальной столетней историей, на протяжении которой мир увидел десятки культовых автомобилей. Многие легендарные модели штутгартской марки уже давно превратились в дорогостоящие объекты коллекционирования, недоступные обычным покупателям.

Противоположностью им выступают относительно современные машины, которые прямо сейчас находятся на этапе перехода в категорию классики. Своевременное приобретение такого транспортного средства позволяет не только наслаждаться фирменным комфортом, но и выгодно инвестировать средства, поскольку их рыночная стоимость стремительно растет. На вторичном рынке Европы до сих пор можно найти надежные и практичные экземпляры со знаменитым логотипом, бюджет которых не превышает отметку в 15 000 евро, отмечает издание FOCUS.

Спортивный родстер Mercedes-Benz SLK

Первая генерация компактного родстера SLK дебютировала в середине 1990-х годов, мгновенно покорив авторынок своей революционной автоматически складывающейся жесткой крышей. Младший представитель элитной спортивной линейки предлагался с надежными четырехцилиндровыми моторами: базовым атмосферником и версией Kompressor. Ухоженные экземпляры первых лет производства сегодня реально приобрести даже менее чем за 10 000 евро (510 488 грн).

Для привередливых водителей оптимальным вариантом за приемлемую цену станет обновленная модификация SLK 200 Kompressor мощностью 163 лошадиные силы с автоматической трансмиссией.

Ценителям максимального престижа и бархатной плавности хода стоит обратить внимание на флагманский SLK 320 с 3,2-литровым силовым агрегатом V6. Полностью укомплектованный автомобиль в отличном техническом состоянии и с проверенным пробегом до 150 000 километров обойдется покупателю как раз в пределах установленного лимита.

Mercedes-Benz CL 500

Монументальное двухдверное купе серии C216 олицетворяет бескомпромиссную роскошь, ведь оно было разработано на базе премиального седана S-класса. Этот автомобиль никогда не комплектовался скромными шести-цилиндровыми двигателями, предлагая исключительно статусные агрегаты V8 и V12. На вторичном рынке наиболее рациональным выбором считается модификация CL 500, которая после рестайлинга получила 4,7-литровый турбированный двигатель мощностью 435 лошадиных сил и систему полного привода 4matic.

Несмотря на статус суперкара, версии с пробегом около 200 000 километров сегодня продаются по цене до 15 000 евро (769 990 грн). За эти деньги владелец получает полный спектр роскошного оснащения: сиденья с функцией массажа, систему ночного видения, премиальную акустику, панорамный люк и высококачественную кожаную отделку интерьера.

При поиске такого купе эксперты рекомендуют тщательно проверять сервисную историю и избегать экземпляров с сомнительным прошлым или неоригинальным тюнингом.

Седан Mercedes-Benz C 32 AMG

В свое время С-класс в начале 2000-х годов сумел навязать серьезную конкуренцию драйверским моделям BMW благодаря сочетанию высокого уровня безопасности и динамики. Если обычные гражданские модификации или массовые дизельные версии вряд ли когда-нибудь заинтересуют коллекционеров, то спортивный флагман C 32 AMG имеет стопроцентный потенциал будущего эксклюзива. Его компрессорный двигатель выдает впечатляющие 354 лошадиные силы, что обеспечивает бескомпромиссную по современным меркам динамику.

Большинство топовых седанов AMG имеют максимальный уровень заводского оснащения, куда входят ксеноновая оптика, спортивные кожаные кресла с электроприводом и фирменные легкосплавные диски. Покупателю важно сосредоточиться на общем качестве кузова и агрегатов, ища варианты с минимальным количеством бывших владельцев. Цены на экземпляры колеблются в диапазоне от 10 000 до 15 000 евро (513-770 тыс. грн), открывая доступный билет в мир настоящего спортивного подразделения AMG.

Кабриолет Mercedes-Benz SL 350

Родстеры линейки SL в кузове R230 с характерными сдвоенными фарами сейчас демонстрируют очень привлекательную стоимость на рынке подержанных машин. Опытные автолюбители советуют искать именно рестайлинговые версии этого поколения, поскольку производитель существенно улучшил качество компонентов и устранил хронические проблемы со сложной подвеской. Модификация SL 350, оснащенная 315-сильным бензиновым мотором, является отличным компромиссом для повседневного использования.

Главное преимущество младшей версии заключается в наличии классической пружинной подвески, что гарантирует умеренные эксплуатационные расходы по сравнению со старшими версиями V8. Более мощные модификации типа SL 500 или экстремальный SL 63 AMG стоят значительно дороже и требуют значительных инвестиций в обслуживание. Чтобы машина не теряла своей коллекционной ценности, необходимо полностью игнорировать любые варианты с кустарным тюнингом, сверяя состояние автомобиля с заводской картой комплектации.

Mercedes-Benz E 500

Бизнес-седан серии W212 считается одним из самых успешных поколений Е-класса, а его топовая гражданская версия E 500 оснащалась монументальными двигателями V8 на 387 или 408 лошадиных сил. Этот автомобиль кардинально отличался от базовых четырехцилиндровых версий для городского такси своим роскошным внутренним убранством и звуком выхлопа. Надежные экземпляры этой серии сейчас оцениваются в пределах 11-15 тысяч евро (565-770 тыс. грн).

Большим плюсом для покупателя является разнообразие кузовов: в отличие от сугубо двухместных SL или SLK, двигатель V8 в этом поколении устанавливался на практичные седаны, вместительные универсалы, а также элегантные купе и кабриолеты. Атмосферные и битурбированные восьмерки от Mercedes имеют колоссальный ресурс прочности, поэтому при условии качественного сервиса они без проблем преодолевают отметки даже в 400 000 километров пробега. Наличие большого мотора под капотом в сочетании со сдержанным дизайном делает этот Е-класс идеальным кандидатом на статус будущей классики роскоши.

