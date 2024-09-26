Забывают многие водители: какой знак предупреждает о месте концентрации ДТП

Базовые дорожные знаки умеют читать даже закоренелые пешеходы, ведь от этого зависит и их безопасность. Но, согласно ПДД, существуют такие типы знаков, которые могут сбить с толку даже опытного водителя. В частности, своим сходством.

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Задачу на такой знак опубликовал TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?", предложив своим подписчикам два предупредительных знака. Они внешне очень похожи друг на друга, но означают разное. Вам нужно указать, какой из них предупреждает о приближении к месту концентрации ДТП:

вариант 1;

или вариант 2.

Слева вы видите восклицательный знак на белом фоне, вписанный в красный треугольник. Так выглядит знак 1.39 "Аварийно опасный участок (другая опасность)". Его задача – предупредить водителя о том, что характеристики дороги или участка улицы впереди создают опасные для движения условия. К таким условиям можно отнести крутой поворот, резкий подъем, место, где зимой часто намерзает лед и т.д. Конечно, такие участки аварийно опасны, поэтому водитель должен проявить повышенную осторожность, когда он проезжает этот участок.

Справа мы видим почти индентичный знак, но внутри у него точка. Это знак 1.41, он называется "Место (участок) концентрации ДТП". Он не обязательно указывает на аварийно опасный участок. За ним может следовать достаточно длинный отрезок дороги, на котором нет сложных условий проезда. Однако именно здесь ДТП фиксировали неоднократно, а значит, водителя призывают быть здесь внимательным и осторожным. Следовательно, правильным ответом на эту задачу является вариант 2.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на разъезд с препятствием на горке, где ответ зависел от знака.

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