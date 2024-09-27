Долгожданная недорогая модель Honda получит необычное оснащение. Фото

Honda вернет в производство недорогую модель спортивного сегмента, которая известна как купе Prelude. Более 20 лет назад эту машину убрали из линейки, а теперь готовят новое поколение с необычным оснащением.

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В 2023 году концепт Honda Prelude показали в рамках Автошоу в Токио. Элегантное спортивное купе походило на готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений. По информации Carscoops, техническое оснащение новинки удивит энтузиастов.

Ранее уже поступала информация о том, что работы по спортивной модели начального уровня активно ведутся. Новая Honda Prelude 2025 рассматривается как гибридный автомобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации.

Согласно актуальной информации, купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность будет составлять 207 л.с., но это пока предварительные данные. Интересно, что кроме привычного в гибридных системах вариатора, производитель предложит также механическую КПП.

По размерам машина немного крупнее Mazda MX-5. Скоро автомобиль рассекретят во всех подробностях.

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