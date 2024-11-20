Забытую модель Subaru показали с дизайном недорогого кроссовера

Забытая модель Subaru Baja почти окончательно ушла в историю – о машине вспоминают все реже. Но память о ней освежил новый проект с дизайном недорогого кроссовера Subaru Crosstrek.

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Практичный пикап Subaru Baja размером с кроссовер Subaru Forester могли бы вернуть в линейку. Возможно, это произойдет на фоне популярных подобных моделей Hyundai, Ford и Honda. Художник theottle показал, как мог бы выглядеть новый автомобиль.

Стоит отметить, что передняя часть в стиле Subaru Crosstrek отлично смотрится на современном японском пикапе. Ранее этот автомобиль был построен на базе модели Legacy и фактически являлся легковой машиной.

Основой для преемника мог бы стать новый Subaru Forester 6 поколения, премьера которого состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

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