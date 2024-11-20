У Mitsubishi появится новый соперник Toyota RAV4. Фото

Новый кроссовер Mitsubishi составит конкуренцию Toyota RAV4 в сегменте недорогих моделей. Автомобиль готовят к премьере с практичным просторным салоном и экономичной силовой установкой.

Видео дня

Детали о новом Mitsubishi 2025 года стали известны L'Argus. Там уже показали автомобиль на собственном изображении в попытке угадать дизайн. Есть основания полагать, что результат очень близок к настоящей машине.

Новая модель Mitsubishi основана на кроссовере Renault Symbioz. Известно, что в дизайне будут небольшие отличия на уровне декора и оформления бамперов. Автомобиль придет на смену Mitsubishi Eclipse Cross.

Экономичная силовая установка Renault Symbioz с расходом топлива менее 5 л/100 км выдает 145 сил. Гибридный кроссовер готовят к старту продаж.

Название новинки пока не называют. Но известно, что к премьере готовят еще одну модель на базе другого автомобиля – Renault Scenic E-Tech. Это более дорогой гибридный кроссовер.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новую недорогую модель Renault отправили в продажу.